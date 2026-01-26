Fabrizio Romano: "Milan su Ljubo Puljic, difensore centrale del Bayern II"

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio account X, il Milan avrebbe avviato le trattative per arrivare a Ljubo Puljic, che milita attualmente nella seconda squadra del Bayern. È un difensore centrale croato classe 2007, su di lui ci sono anche altri club interessati oltre al Milan.