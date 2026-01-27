Il Milan insiste per Gila della Lazio: l'affare si concretizzerebbe in estate

vedi letture

Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato invernale, ma in via Aldo Rossi stanno già pensando a quello estivo quando arriverà sicuramente almeno un difensore. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, il Milan è in pressing su Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio: dialoghi in corso tra l’ad rossonero Furlani e il presidente biancoceleste Lotito, l’affare da circa 20 milioni di euro si concretizzerebbe in estate.

DALLA SPAGNA: GILA VERSO IL MILAN

Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio, è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistarlo dal club di Claudio Lotito. Lo riferisce AS che spiega che le due società stanno trattando e stanno finalizzando l'accordo. Il noto quotidiano spagnolo ricorda poi che il 50% della cifra del trasferimento andrà al Real Madrid, ex squadra del difensore che detiene questa percentuale sulla sua rivendita.