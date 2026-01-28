Ancora a secco nel 2026: il Milan aspetta il vero Pulisic

Dopo aver trascinato il Milan con i suoi gol nella prima parte della stagione, Christian Pulisic sta attraversando un periodo di forma certamente non felice: nel 2026, infatti, l'attaccante americano, che comunque è ancora il miglior marcatore stagionale del Diavolo con 10 reti in tutte le competizioni, è ancora a secco.

PROBLEMI FISICI E DIFETTO DI MIRA - Il calo dell'ex Chelsea è evidente e causato anche da qualche acciacco fisico che non gli sta permettendo di allenarsi al massimo e di rendere al meglio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pulisic non ha ancora smaltito del tutto il problema alla caviglia avuto nei mesi scorsi e questo lo sta condizionando parecchio. A questo si aggiunge poi anche un strano difetto di mira che sta caratterizzando il suo inizio d'anno: l'americano è infatti sto sempre un cecchino davanti alla porta e invece in questo momento gli manca la giusta lucidità in quelle situazioni (gli errori più evidenti sono stati certamente quelli contro la Fiorentina).

GIORNI PER LAVORARE - Da qui a metà febbraio il Milan giocherà solo due volte: martedì prossimo 3 febbraio contro il Bologna e poi nel weekend del 15 febbraio sarà impegnato sul campo del Pisa. Dunque la squadra di Max Allegri avrà un po' di giorni per poter lavorare a Milanello con tranquillità. Una buona notizia non solo per Pulisic, ma anche per altri giocatori che hanno bisogno di gestire e di smaltire i loro acciacchi fisici, come ad esempio Rafael Leao.