Colombo: "Gila nel mercato di gennaio è praticamente impossibile"
Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue dichiarazioni sulle possibili operazioni dei rossoneri in questi ultimi giorni di mercato.
Sul mercato:
"Per la difesa se il sogno è Gila nel mercato di gennaio è praticamente impossibile, Lotito non ha ora uno share molto elevato, poco probabile che il Milan faccia una operazione da 25 milioni a gennaio. Sul fronte attaccante anche io sento le voci di un possibile arrivo di Mateta in caso di partenza di Nkunku, ma mi sembra complesso, in quanto Nkunku non sembra aver intenzione di andare via. Ogni scenario comunque deve essere contemplato".
