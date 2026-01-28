Sabatini su Roma-Milan: “Dominio Gasp e vantaggio Max, il bello o brutto del calcio”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini è tornato a parlare di Roma-Milan e della prestazione delle due squadre, definendo il pareggio un risultato tutto sommato giusto. Queste le sue parole:

“Ad un certo punto quando ha segnato il Milan con il gol di De Winter da calcio d’angolo, si disperava Gasp e sorrideva Max, rimpiangeva Gasp e godeva Max. Era facile il gioco di parole sui due allenatori perchè uno avrebbe meritato il vantaggio a fine primo tempo ma si trovava sotto 1-0. L’altro aveva pensato solo a difendersi, o meglio, era stato costretto solo a difendersi ed era avanti 1-0. Il bello o il brutto del calcio, dipende dai punti di vista. Poi la partita si è conclusa 1-1 che è un risultato più congruo rispetto a quello che si è visto in campo, anche se alla Roma resta un po’ di rimpianto, ma è un risultato che ci può anche stare. Il dominio della Roma nessuno lo nega, però Maignan è il portiere del Milan tanto quanto Svilar è quello della Roma”