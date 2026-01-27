Coppa Italia, passa il Como: completato il quadro dei quarti di finale
Con la vittoria del Como contro la Fiorentina di questa stasera, si è completato ufficialmente il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il quadro completo:
I QUARTI DI FINALE
Parte sinistra:
Bologna-Lazio (11 febbraio ore 21)
Atalanta-Juventus (5 febbraio ore 21)
Parte destra:
Inter-Torino (4 febbraio ore 21) *
Napoli- Fiorentina/Como (10 febbraio ore 21)
TABELLINO
FIORENTINA-COMO 1-3
7' Piccoli
20' Sergi Roberto
60' Nico Paz
90+1' Morata
