Cardone: "Gila operazione che il Milan sta pianificando per l'estate"

Negli ultimi giorni si è fatta largo tra le voci legate al calciomercato del Milan, la possibilità di un acquisto di Mario Gila, diensore spagnolo della Lazio che ormai da alcune stagioni si sta ben comportando con la maglia biancoceleste. Come ha riportato la redazione di MilanNews.it (QUI), si tratta però più di un'operazione in vista della prossima estate per la quale il club ha iniziato a porre delle basi. Ed è proprio questo che ha confermato anche Giulio Cardone, giornalista di Repubblica

Cardone ha parlato così sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati a cui è stato ospite martedì pomeriggio: "Gila credo sia un'operazione che il Milan sta pianificando per l'estate, non per adesso. Che fai ora non cedi più Romagnoli e cedi Gila? Credo che ora in uscita la Lazio cederà giocatori considerati non fondamentali da Sarri"