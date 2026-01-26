MN - Il Milan lavora per Gila della Lazio in vista dell'estate
Durante le ultime conferenze stampa Allegri l'ha ribadito: la società è vigile nel caso in cui si presentassero opportunità in questi ultimi giorni di mercato. Che non vuol dire solamente intervenire in maniera immediata, ma anche costruire qualcosa da sfruttare nel futuro prossimo.
Apprende la redazione di MilanNews.it che il Milan lavora all'acquisto di Mario Gila della Lazio in vista del mercato estivo, sfruttando il contratto in scadenza nel 2027: al momento è molto complicato anticipare l'operazione già a gennaio. In caso di cessione del difensore centrale spagnolo, su di lui sono anche altre squadre, la Lazio dovrà corrispondere al Real Madrid una grossa percentuale, che dovrebbe essere del 50%, sulla cifra incassata. Ci sono vari incastri da trovare ma i rossoneri lavorano per arrivare a Gila.
di Antonio Vitiello.
