Zazzaroni sta con Allegri: “Sta facendo il massimo. A Roma criticato ma senza il rigore l’aveva vinta”

vedi letture

Durante l’ultima puntata di Numer1, podcast con Sabatini, Cruciani e Zazzaroni, quest’ultimo ha commentato così la partita Roma-Milan e la situazione attuale dei rossoneri. Queste le sue parole:

“La parola che utilizza sempre è calma, anche sul 3-0, anche nella vita. Calma, calma vuol dire ragionare, non vuol dire pareggiare, vuol dire ragionate perchè vedeva che il primo tempo erano veramente in difficoltà i suoi calciatori perchè signori, si gioca in 2. La Roma stava facendo una grande partita, di grande pressione, hanno sbagliato tecnicamente almeno 4 ripartenze quelli del Milan, passaggi orribili. Io ho visto un grande Rabiot mentre Modric non mi ha fatto impazzire. Il problema base è che quando tu hai una difesa con De Winter, Tomori, Gabbia e Bartesaghi, con tutto il rispetto, devi coprirti un po’, ma lui non ha coperto semplicemente ha pensato la partita sui 90 minuti perchè la partita dura 90 minuti non 45. Poi che abbia giocato un brutto primo tempo però alla fine se non c’è quel rigore la vince, la Roma il secondo tempo non ha mai tirato in porta. Poi facciamo sempre i soliti discorsi, è dietro 5 punti dalla prima in classifica, è avanti a tutte le altre. Lui si sta arrangiando”.