Cosa dovrebbe fare il Milan in meno di una settimana di calciomercato

Il primo mese dell'anno 2026 è davvero volato via: questo vuol dire che ormai siamo anche agli sgoccioli della sessione invernale di calciomercato. Una finestra che il Milan ha iniziato prima di tutti, praticamente due giorni prima di Natale con l'arrivo di Niclas Fullkrug in città, ma che poi ha lasciato passare senza intervenire in altri reparti, se non con qualche colpo in ottica Milan Futuro. Il mercato chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio alle ore 20, per questo ci siamo chiesti cosa dovrebbe fare il Milan in meno di una settimana di calciomercato.

Centrale

Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Milan, alla consueta domanda sul mercato aveva risposto così: "O miglioriamo la rosa o rimaniamo così". Sembra una frase banale ma in realtà dice una cosa importante: giocatori per prenderli non li prendiamo, solo se questi migliorano la qualità globale della rosa. In questo senso il reparto dei difensori centrali, senza togliere nulla al rendimento di Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter, avrebbe bisogno anche di un quinto centrale che possa essere pronto subito e che possa creare ulteriore competizione nel reparto: al momento il quinto è Odogu che ancora non sembra essere pronto per essere lanciato nella mischia. Giocando con la difesa a tre, in questo caso, oltre al discorso della qualità, vale anche quello della qualità.

Esterno

A oggi gli esterni del Milan sono quattro. A destra c'è Alexis Saelemaekers che dopo Maignan è il calciatore più presente della stagione rossonera e che è sempre stato schierato dal primo minuto, anche in partite in cui ha recuperato in extremis, come quella dell'Olimpico. Il suo vice è Athekame, che sta migliorando quando deve entrare negli ultimissimi minuti a difesa del risultato ma che sul lungo periodo, come a Roma quando ha giocato tutta la ripresa, fa più fatica. A sinistra staffetta Bartesaghi-Estupinan, con il primo che ha scalzato il sudamericano nelle gerarchie e offre certamente una maggiore affidabilità. Serve elevare la qualità delle seconde linee, specialmente a destra dove Saelemaekers è impiegato tantissimo ed è esposto a gare più scariche e senza energia, come è accaduto proprio domenica sera contro i giallorossi. Qui servirebbe un giocatore per innalzare la qualità della rosa. Mancano di fatto cinque giorni alla fine del mercato: il Milan non si è mosso per tutto il mese, si muoverà sul rettilineo finale?