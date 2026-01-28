Sabatini giustifica Bartesaghi: "Sfortunatissimo nel causare rigore per la Roma, non si è nemmeno accorto"

Sandro Sabatini, storico giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul proprio canale Youtube tornando a parlare di Roma-Milan. Questo un breve estratto delle sue considerazioni sulla prestazione di Davide Bartesaghi contro la Roma:

"E' un ragazzo sempre in costante miglioramento, ispira fiducia. Poi sì, purtroppo è lui a regalare il pareggio alla Roma ma è stato estremamente sfortunato. Il rigore è netto, il fallo di mano è evidente ma lo è altrettanto il fatto che il gesto sia involontario, non si è nemmeno accorto del pallone..".

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T