Per l'eventuale commissariamento dell'AIA si aspetterà l'esito dell'appello del processo

vedi letture

(ANSA) - ROMA - Il tribunale federale nazionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza Zappi che ha portato alla squalifica di 13 mesi del presidente dell'AIA per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi. Per lunedì 26 gennaio era fissato un consiglio federale ma - secondo quanto si apprende - al di là di un passaggio inevitabile sulla vicenda per un aggiornamento alle componenti, per l'eventuale commissariamento dell'AIA si aspetterà l'esito dell'appello del processo, visto che con ogni probabilità Zappi procederà al ricorso. (ANSA).