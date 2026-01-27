Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: Fabregas non si ferma più
Traguardo storico per il Como che raggiunge i quarti di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, l'ultima volta fù 40 anni fa. Sembrava essere una serata positiva per la Fiorentina che era passata in vantaggio al 7' con Piccoli. I lariani però pareggiano poco dopo con Sergi Roberto e nella ripresa ci pensa il solito Nico Paz a ribaltare il risultato. Nel finale, con un bellissimo contropiede Morata insacca a rete e di fatto chiude la partita e la qualificazione. Per Fabregas adesso ci sarà Antonio Conte con il suo Napoli.
TABELLINO
FIORENTINA-COMO 1-3
7' Piccoli
20' Sergi Roberto
60' Nico Paz
90+1' Morata
