Impallomeni ammette: "Scudetto all'Inter? Il Milan deve sperare in una cosa precisa.."

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore di Serie A ha commentato così l'ultima gara del Milan contro la Roma e la conseguente corsa scudetto tra rossoneri e nerazzurri. Un estratto delle sue parole a TMW Radio:

"Inter in vantaggio? E' una spallata forte, perché sono più forti e non per il vantaggio. Il Milan deve sperare di restare a questa distanza e che l'Inter vada in difficoltà per le partite in coppa. La Roma sta già compiendo un miracolo, il Napoli è fuori con tutti questi infortuni, e fa fatica anche per la zona Champions se non rientrano in tempo".

LE PAROLE DI ALLEGRI NEL POST PARTITA DI ROMA-MILAN

"Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1. Attaccanti? Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra...".