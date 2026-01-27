Mike, sei tu il miglior portiere del campionato: a Roma è l'ennesimo show di Maignan

Non che ci fossero molti dubbi, ma questo Mike Maignan è sempre più un gigante, assurdo. Anche nel pareggio di Roma, arrivato per l'ennesimo calcio di rigore subito dal Milan in questa stagione, il settimo in ventidue partite, un po' troppo. Il capitano del Milan sfodera così un'altra prestazione da top assoluto, tra parate, leadership e anche un'ammonizione assurda subita dall'arbitro Colombo.

MIKE SEI UN GIGANTE

Semplicemente il miglior portiere del campionato, e non solo. Maignan è ovunque: nelle uscite alte, nella personale sfida vinta contro Malen (anche perchè l'olandese sbaglia tanto, senza impegnare per forza Mike) ma la vera forza di Magic Mike è nella testa, nella mentalità. Nel primo tempo tiene alto il livello di attenzione della difesa rossonera, in crisi e difficoltà viste le tante sortite offensive romane. Maignan è bravissimo soprattutto su Celik nel finale di primo tempo, deviando col braccio destro una conclusione ravvicinata e a colpo sicuro del terzino giallorosso. Un insieme di riflessi, instinti e talento. Nel calcio esiste il portiere? Deve parare? Sì, e Maignan lo fa splendidamente.

ATTEGGIAMENTI AMBIGUI

Il titolo non è per Maignan, ma per il direttore di gara Colombo. Senza senso la gestione dei cartellini gialli. Prima il giallo a Modric, per una presunta protesta di troppo contro il giovane Robinio Vaz, Colombo decide però di estrarre il cartellino solo al croato, tra l'incredulità del campione croato e di tutti noi. Poi, la perla sul rigore. Maignan non perde tempo prima del rigore trasformato da Pellegrini, forse in altre occasioni sì, ma in quel caso no. Il francese sta semplicemente bevendo dalla propria borraccia e scambiando due consigi con l'amico e compagno di squadra Rabiot, per Colombo invece tutto questo è troppo. Prima gli calpesta lo scarpino, poi lo allontana malamente sventolando il cartellino giallo. No sense.

ARRIVA IL RINNOVO

Lo conferiamo e ribadiamo. Nei prossimi giorni Mike Maignan rinnoverà il suo contratto con il Milan, legandosi praticamente a vita al club rossonero, perché la nuova scadenza fa seriamente pensare che il francese possa appendere gli scarpini (e guanti) al chiodo da giocatore del Diavolo.

Rinnovo fino al 2030, con opzione per la stagione successiva, a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Sono questi i dettagli definiti dell'accordo tra Mike Maignan ed il Milan, che convincendo il proprio capitano a restare ha messo a segno il vero colpo di questo calciomercato invernale in Italia.