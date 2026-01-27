Rinnovo Loftus-Cheek: gli agenti dell'inglese a Milano nei prossimi giorni. E l'interesse dell'Aston Villa...

A fine dicembre, quando già iniziavano a circolare le prime voci di mercato su Ruben Loftus-Cheek, Massimliano Allegri è stato piuttosto chiaro su cosa pensa del centrocampista inglese: "Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno". Negli ultimi giorni, però, l'Aston Villa ha iniziato il suo pressing sia sul giocatore che sul club di via Aldo Rossi per capire se ci fossero delle possibilità di prendere l'ex Chelsea. La risposta è molto semplice: no!

NO ALLA CESSIONE - Gli inglesi hanno capito che il Milan non ha nessuna intenzione di cederlo, tanto meno ora che mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato invernale (se dovesse darlo via, poi dovrebbe sostituirlo). Per Allegri è un giocatore importante, magari non un titolarissimo, ma comunque lo mette praticamente sempre in campo dall'inizio o a partita in corso. A questo si aggiunge poi il fatto che il club e Loftus-Cheek hanno iniziato a parlare del rinnovo del contratto del centrocampista inglese che scade nel 2027.

AGENTI A MILANO - Sulla trattativa per il prolungamento e sull'interesse dell'Aston Villa, Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato: "L'Aston Villa ha fatto dei sondaggi negli ultimi giorni sia con l'entourage di Loftus-Cheek, sia con il Milan. Gli inglesi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale perchè hanno percepito che i rossoneri non vogliono cederlo, tanto che stanno parlando con lui del rinnovo di contratto. I suoi agenti sono attesi nei prossimi giorni a Milano per parlare del prolungamento. Tornando all'interesse dell'Aston Villa, va detto che anche il giocatore non è mai stato approcciato con un'offerta ufficiale da parte del club inglese".