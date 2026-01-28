Commisso jr. nuovo presidente della Fiorentina: "Porto avanti l'eredità di mio padre"

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio del magnate italo-americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell'incarico alla guida del club viola. "Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina", ha detto Commisso jr. in ricordo del padre, Rocco. La nomina è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione della società che si è riunito oggi a Firenze. Durante la riunione il Consiglio ha poi confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale.

Giuseppe Commisso assume la nuova carica dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all'interno della governance della Fiorentina. "È un grande onore - ha dichiarato Commisso jr attraverso i canali del club - Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Stephan e a Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro della società. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare mia madre Catherine: la sua nomina nel Cda come membro riflette la continuità dell'impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre. Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come ha fatto mio padre, confermando il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale". (ANSA).