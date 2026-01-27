Milan Futuro, El Hadj Malick Cissé firmerà fino al 2030
MilanNews.it
Il Milan ha chiuso per El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 del Be Sport Academy che inizialmente verrà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo.
Matteo Moretto, in live sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiunto che il centrale costerà meno di un milione di euro e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030.
