Bologna-Milan si gioca di martedì, ma perché? La spiegazione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00News
di Federico Calabrese

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan avrà diverso tempo per preparare la trasferta di Bologna del 3 febbraio. Ma perché si gioca di martedì? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la motivazione riguarderebbe da vicino un'altra partita della 24esima giornata.

Si tratta di Udinese-Roma che si giocherà lunedì sera, la scelta sarebbe stata fatta per posizionare entrambe le gare in prima serata, anziché relegare una delle due alle 18.30 del lunedì, altro slot possibile.