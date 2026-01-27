Bologna-Milan si gioca di martedì, ma perché? La spiegazione
Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan avrà diverso tempo per preparare la trasferta di Bologna del 3 febbraio. Ma perché si gioca di martedì? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la motivazione riguarderebbe da vicino un'altra partita della 24esima giornata.
Si tratta di Udinese-Roma che si giocherà lunedì sera, la scelta sarebbe stata fatta per posizionare entrambe le gare in prima serata, anziché relegare una delle due alle 18.30 del lunedì, altro slot possibile.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
