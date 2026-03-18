Comotto cresce bene in Serie B: è l'unico minorenne ad aver aumentato il suo valore
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La crescita di Comotto in Serie B è ormai evidente a tutti: il giovane talento, di proprietà del Milan e attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo una stagione di altissimo livello. A confermarlo non sono solo le prestazioni in campo, ma anche i numeri legati al suo valore di mercato.
Secondo le stime di Transfermarkt, il suo valore è aumentato dell’80%, raggiungendo quota 4,5 milioni di euro. Un risultato notevole per un classe 2008, che risulta anche l’unico minorenne in Serie B ad aver registrato una crescita simile.
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