Il Milan si deve guardare alle spalle: la classifica di Serie A dopo 29 gare

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La classifica di Serie A Enilive si è ridisegnata anche questa volta, sia in alto che in basso: e se una settimana fa il Milan sorrideva, oggi i rossoneri si leccano le ferite. La formazione di Massimiliano Allegri non scarta il regalo dell'Atalanta, che aveva fermato l'Inter a San Siro sul pareggio, e perde con la Lazio a Roma: Diavolo a -8 dai nerazzurri che rimangono in vetta alla classifica. Ora i rossoneri sono però insidiati anche da sotto: Napoli a -1 con lo scontro diretto tra due giornate, Como a -6 in quarta posizione, Juventus a -7 quinta e Roma a -9 addirittura sesta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18