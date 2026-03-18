Agostinelli: "Leao grande delusione, potenzialmente era da pallone d’oro. Mi dispiace ma ha fallito"
MilanNews.it
Andrea Agostinelli, ospite di “Tutti Convocati” su Radio 24, parla così dell’esperimento Leao centravanti:
“Leao per me non è assolutamente un centravanti, poi che possa fare qualche gol in più perché gioca centralmente ci sta, ma Leao assolutamente sta, invece che migliorando, peggiorando. Sono convinto che se lo riporteranno sulla fascia a fare quello che faceva prima piano piano… Lui se non ha la linea del fallo laterale sulla sua sinistra per me è un giocatore perso. È una grande delusione perché potenzialmente era da pallone d’oro. Mi dispiace ma ha fallito. Spero che possa riprendersi ma non lo vedo”.
Pubblicità
News
Biasin: "Leao da anni indicato come quello che se ne fotte e ciondola: l'opposto di quello che ha fatto l'altra sera"
Due giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calciodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 MN - Bianchin: "Maldini decise di non cedere Leao dopo lo Scudetto. Ora, forse, una operazione del genere il Milan la farebbe"
4 Due giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Nusa erede di Leao? Ecco il "Neymar norvegese": il rito dei desideri, "Mi piace creare il caos", il trasferimento saltato al Brentford, il gol all'esordio in Champions e le due reti all'Italia
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com