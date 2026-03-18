Agostinelli: "Leao grande delusione, potenzialmente era da pallone d’oro. Mi dispiace ma ha fallito"

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Andrea Agostinelli, ospite di “Tutti Convocati” su Radio 24, parla così dell’esperimento Leao centravanti:

“Leao per me non è assolutamente un centravanti, poi che possa fare qualche gol in più perché gioca centralmente ci sta, ma Leao assolutamente sta, invece che migliorando, peggiorando. Sono convinto che se lo riporteranno sulla fascia a fare quello che faceva prima piano piano… Lui se non ha la linea del fallo laterale sulla sua sinistra per me è un giocatore perso. È una grande delusione perché potenzialmente era da pallone d’oro. Mi dispiace ma ha fallito. Spero che possa riprendersi ma non lo vedo”.