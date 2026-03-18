Cassano: "Il Milan si è ritrovato lì per miracolo: vinto gare in modo indegno"

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A margine dell'evento in diretta a teatro, a Milano, del podcast "Viva El Futbol", la redazione del QS ha intervistato uno dei protagonisti: Antonio Cassano, ex attaccante rossonero e opinionista sempre duro nelle sue dichiarazioni, ha parlato in esclusiva al quotidiano sportivo. Non sono mancate le critiche, mai velate, al gioco del Milan, al suo ex allenatore Massimiliano Allegri e ovviamente al numero 10 milanista Rafael Leao, da sempre nel mirino di Fantantonio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Antonio Cassano sulla possibilità dell'Inter di perdere lo Scudetto: "Diciamo che può perderlo se riprendono Inzaghi. Dai, è evidente, in quattro anni lui ne ha vinto solo uno. L'Inter è ancora la più forte e trionferà in campionato, non si può giudicare da una partita. Il Milan si è ritrovato li per un miracolo, ha vinto tante gare giocando in modo indegno. A Cremona ha segnato al 90' di faccia, col Como doveva prendere sei gol e ha portato a casa tre punti, e poi il derby d'andata... Come fa l'Inter a perdere lo scudetto?"