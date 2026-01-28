Milan, nuovo nome per la difesa. Moretto: "Sondaggio per Aké del City. Da capire se può diventare un'opportunità in questi ultimi giorni di mercato"
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato di gennaio del Milan che avrebbe messo nel mirino il difensore olandese classe 1995 del Manchester City, Nathan Aké: "Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell'operazione Nathan Aké.
E' un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi: prima di tutto perché guadagna tanto e poi in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati e quindi bisogna capire se gli inglesi lo lasceranno effettivamente partire. Il Milan sta comunque cercando di capire se può diventare un'opportunità di mercato in questi ultimi giorni di questa campagna acquisti invernale".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan