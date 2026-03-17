Serafini: "Leao lo specchio di questo Milan: mai maturato fino alla fine"

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La sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di poter accorciare sul primo posto in classifica e riaprire così il discorso per lo Scudetto. Niente da fare, invece, per i rossoneri che si sono dimostrati, almeno fin qui, non maturi al punto giusto per ambire a un traguardo così elevato. A parlare della gara persa contro i biancocelesti anche il collega Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Le parole di Luca Serafini sull'atteggiamento e sulla partita di Rafael Leao contro la Lazio: "Io sono convinto che Leao sia assolutamente il miglior giocatore del Milan, l’unico che ti fa vincere le partite da solo: non lo fa nessuno, l’unico è lui che ha quel guizzo. Le sue cifre sono impressionanti, nonostante tutto. Ma c’è una bella differenza tra il leggiadro e l’indolente: Leao è un leggiadro, lo specchio di questo Milan, perché non è mai maturato fino alla fine".