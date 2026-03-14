Per l'attacco il Milan segue anche Nicolas Jackson del Bayern Monaco

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Prima la certezza della qualificazione in Champions League, poi l'assalto al nuovo centravanti. Il Milan sta pianificando l'estate con un obiettivo preciso: acquistare una punta vera, più uomo d'area e finalizzatore rispetto a profili come Leao, Pulisic o Nkunku. Serve un attaccante capace di trascinare la squadra, come aveva fatto Giroud ai suoi tempi.

Tra i nomi seguiti, riportano i colleghi de Il Corriere dello Sport, c'è anche Nicolas Jackson, destinato a rientrare al Chelsea dopo l'esperienza al Bayern Monaco al termine di questa stagione. Il senegalese, già seguito in passato dai rossoneri, piace anche per la sua apertura a un'avventura in Serie A, anche se l'ingaggio (circa 8 milioni di euro a stagione) resta un ostacolo.

Un altro profilo monitorato è Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, vecchio obiettivo milanista. Ha numeri importanti, ma il club giallonero non sembra intenzionato a privarsene facilmente.