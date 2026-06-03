Allegri vuole Rabiot (anche) a Napoli: il Milan però non fa sconti
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Massimiliano Allegri vuole portarsi dietro anche a Napoli il suo pupillo, Adrien Rabiot, ma il Milan non ha intenzione di fare nessun regalo.
Massimiliano Allegri vorrebbe ritrovare Adrien Rabiot - anche - al Napoli. Il centrocampista francese è uno dei fedelissimo del tecnico livornese, che lo avrebbe già indicato a De Laurentiis e Manna come profilo ideale per rinforzare la squadra azzurra, anche e soprattutto grazie alla vetrina della Champions League, competizione alla quale il Milan non parteciperà.
Il Diavolo, però, non intnde farsi mettere con le spalle al muro: Rabiot ha un contratto fino al giugno 202 e partirà solo davanti a un'offerta importante. Nessun ricatto, nessun regalo: l'ultima parola spetterà al club rossonero.
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