Allegri vuole Rabiot (anche) a Napoli: il Milan però non fa sconti

Allegri vuole Rabiot (anche) a Napoli: il Milan però non fa scontiMilanNews.it
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Oggi alle 11:10Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Massimiliano Allegri vuole portarsi dietro anche a Napoli il suo pupillo, Adrien Rabiot, ma il Milan non ha intenzione di fare nessun regalo.

Massimiliano Allegri vorrebbe ritrovare Adrien Rabiot - anche - al Napoli. Il centrocampista francese è uno dei fedelissimo del tecnico livornese, che lo avrebbe già indicato a De Laurentiis e Manna come profilo ideale per rinforzare la squadra azzurra, anche e soprattutto grazie alla vetrina della Champions League, competizione alla quale il Milan non parteciperà. 

Il Diavolo, però, non intnde farsi mettere con le spalle al muro: Rabiot ha un contratto fino al giugno 202 e partirà solo davanti a un'offerta importante. Nessun ricatto, nessun regalo: l'ultima parola spetterà al club rossonero. 