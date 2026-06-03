Ibrahimovic vuole Slot sulla panchina del Milan, ma l'ostacolo principale è l'ingaggio
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Il Milan incontra Glasner ma il preferito di Ibrahimovic per la panchina del Milan è tutt'altro profilo.
Riportano questa mattina i colleghi de Il Corriere dello Sport che il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic avrebbe individuato in Arne Slot il profilo ideale per la panchina del Milan. L'ex Liverpool, oggi libero dopo l'esonero dei Reds, piace molto allo svedese, che lo preferirebbe ad altre soluzioni come ad esempio Oliver Glasner, profilo che il club rossonero ha tra le altre cose incontrato nella serata di ieri.
Il problema principale nella questione Slot resta però l'ingaggio, visto che il tecnico olandese in Premier League percepiva 8 milioni di euro, cifra al momento fuori dalla portata del Milan. Decisiva potrebbe essere l'intermediazione di Rafaela Pimenta, in ottimi rapporti con Ibra.
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