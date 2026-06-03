Storia finita ma nessuno sconto: il Milan fissa il prezzo di Rafael Leao

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La storia d'amore tra il Milan e Rafael Leao è finita, ma il club rossonero non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo del cartellino del suo numero 10.

Lo stesso Rafael Leao l'ha dichiarato negli scorsi giorni ad un'emittente portoghese: dopo 7 anni la sua storia al Milan è finita. Così facendo il numero 10 del Diavolo si è dichiarato su mercato, facendo infuriare i vertici societari che non hanno apprezzato modalità e tempistiche di comunicazione.

In un modo o nell'altro, comunque, questa separazione ci sarebbe comunque stata in estate, ma sicuramente Cardinale ed Ibrahimovic avrebbero preferito un modus operandi diverso rispetto a quello optato da Leao. Il Milan, comunque, non farà muro all'uscita del portoghese, ma allo stesso tempo di svenderlo non ne ha alcuna intenzione. Considerando la scadenza del contratto nel 2028, il club rossonero valuta il cartellino del suo numero 10 50 milioni di euro, cifra decisa ma soprattutto non trattabile.