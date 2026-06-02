Mercato Milan, Di Marzio sul futuro di Leao: "Situazione quasi da separati in casa"

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Le parole di Gianluca Di Marzio sul mercato in uscita del Milan. Il futuro di Rafael Leao sarebbe sempre più lontano da Milanello

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Così, in merito al mercato rossonero è intervenuto questa sera Gianluca Di Marzio a Sky Calcio l'Originale. Le sue parole su Rafa Leao:

DI MARZIO COSI' SUL FUTURO DI LEAO

"Il Milan non ha un ds e un allenatore, quindi è proprio difficile parlare col club. Il Galatasaray non è da escludere, mentre il Fenerbahçe si è tirato fuori. A me sembra che la situazione sia quasi da separati in casa..".