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Milan, domani la risoluzione del contratto di Allegri. Max potrà firmare col Napoli

Milan, domani la risoluzione del contratto di Allegri. Max potrà firmare col NapoliMilanNews.it
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Oggi alle 19:04Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Domani dovrebbe esserci la risoluzione tra il Milan e Allegri: il tecnico livornese verrà annunciato dal Napoli e parlerà di mercato con Manna

Dopo le schermaglie a mezzo stampa dei giorni scorsi, tra buonuscite, richieste e un po' di immobilismo, domani dovrebbe arrivare finalmente la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri con il Milan. Lunedì scorso il tecnico livornese è stato esonerato dai rossoneri e nei giorni successivi ha trovato un accordo con De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, aggiunge che oltre alla risoluzione col Milan e la firma col Napoli domani dovrebbe esserci anche un incontro tra Allegri ed il DS Manna per programmare il mercato dei partenopei: possibile, vista la situazione caotica in casa rossonera, che si parli anche di Adrien Rabiot, fedelissimo dell'allenatore livornese.