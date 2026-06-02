Fabrizio Romano: "Il Milan aveva seguito a lungo Gila. Ora c'è il Napoli di Allegri"

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Fabrizio Romano fa il punto su Mario Gila. Nelle scorse settimana il Milan aveva seguito lo spagnolo, ora c'è il Napoli di Allegri

Nei scorsi mesi il Milan ha seguito davvero con interesse Mario Gila, difensore della Lazio che sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto. Il ribaltone dirigenziale e sportivo della scorsa settimana ha ovviamente sparigliato le carte in tavola. Ora, racconta Fabrizio Romano, sul difensore spagnolo c'è il Napoli di Max Allegri.

FUTURO GILA, MILAN DEFILATO. ORA C'È IL NAPOLI

“Il contratto di Gila scade nel 2027, fra un anno. La Lazio vorrebbe in ogni modo riuscire a trattenere Mario Gila, anche correndo il rischio di perdere il giocatore eventualmente a zero. La Lazio ha voglia di resistere. Dall’altra parte c’è il Napoli, che pensava a Gila ancor prima di cambiare allenatore, prima che Conte avvisasse De Laurentiis. Per il giocatore l’idea di andare al Napoli e giocare la Champions League è una tentazione che esiste. Piace a Max Allegri, c’è un’unità di visione su Gila. Avrebbe bisogno di poco o nulla per adattarsi al progetto Napoli. È un nome che all’interno del Napoli ha tanti consensi. È un nome che ha seguito a lungo anche il Milan, ma sul Milan chiaramente per i nomi di mercato ci vuole un attimo di pazienza: bisogna capire la dirigenza, l’allenatore. Il vecchio Milan, fino a qualche settimana fa, ha seguito a lungo Mario Gila ma senza mai essere davvero vicino. Il Napoli sta facendo le sue valutazioni”.