Romano: "In serata l'incontro Milan-Glasner. Non si terrà a Milano"
Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato questo aggiornamento su Oliver Glasner che oggi incontrerà il Milan: "E' arrivato il giorno dell'incontro di Oliver Glasner con il Milan. L'austriaco, va detto, non è l'unico candidato alla panchina del Diavolo che ha parlato, sta parlando e parlerà anche con altri allenatori. Il Milan sta prendendo il suo tempo. L'incontro con il Milan, da quello che mi risulta, dovrebbe essere questa sera e non terrà a Milano e nemmeno in Italia, così come non avverrà in Austria. Sarà in un'altra località, vedremo come andrà questo incontro e cosa deciderà di fare il Milan per il futuro della panchina milanista".
In mattinata, intanto, il Crystal Palace ha annunciato ufficialmente l'addio di Glasner che dunque saluta il club inglese dopo due anni. Il tecnico austriaco, che settimana scorsa ha portato la sua squadra alla vittoria della Conference League, ha scritto anche una lunga lettera ai suoi ormai ex tifosi per ringraziarli del loro supporto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan