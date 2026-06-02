Romano: "In serata l'incontro Milan-Glasner. Non si terrà a Milano"

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Fabrizio Romano rivela che il tanto atteso incontro tra il Milan e Oliver Glasner è in programma questa sera e non si terrà a Milano

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato questo aggiornamento su Oliver Glasner che oggi incontrerà il Milan: "E' arrivato il giorno dell'incontro di Oliver Glasner con il Milan. L'austriaco, va detto, non è l'unico candidato alla panchina del Diavolo che ha parlato, sta parlando e parlerà anche con altri allenatori. Il Milan sta prendendo il suo tempo. L'incontro con il Milan, da quello che mi risulta, dovrebbe essere questa sera e non terrà a Milano e nemmeno in Italia, così come non avverrà in Austria. Sarà in un'altra località, vedremo come andrà questo incontro e cosa deciderà di fare il Milan per il futuro della panchina milanista".

In mattinata, intanto, il Crystal Palace ha annunciato ufficialmente l'addio di Glasner che dunque saluta il club inglese dopo due anni. Il tecnico austriaco, che settimana scorsa ha portato la sua squadra alla vittoria della Conference League, ha scritto anche una lunga lettera ai suoi ormai ex tifosi per ringraziarli del loro supporto.