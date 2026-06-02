Milan, Glasner e Rangnick ipotesi concrete ma attenzione a Ibra e alla Pimenta che propongono Planes e Slot. Le ultime da SportMediaset

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Claudio Raimondi ha spiegato che Glasner e Rangnick sono piste calde per il Milan, ma attenzione a Ibra e alla Pimenta che propongono Planes e Slot

In merito al futuro del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha spiegato che il candidato più forte per la panchina è Glasner. Stasera è in programma un incontro tra le parti e si respira un certo ottimismo. L'altro profilo sponsorizzato anche lui da Ralf Rangnick è Matthias Jaissle, che però, a differenza dell'austriaco che non è più legato al Crystal Palace da qualche ora, è ancora sotto contratto con l'Al Ahli e quindi per liberarlo andrebbe pagato un indennizzo al club arabo. E' un piano B per il Milan su suggerimento di Rangnick che potrebbe essere nominato nuovo direttore tecnico del Diavolo.

Sul tedesco c'è la grande pressione della Federcalcio austriaca che gli ha offerto il rinnovo di contratto con ingaggio raddoppiato e che vuole una risposta da Rangnick prima della partenza per gli Stati Uniti che è in programma giovedì. Allo stesso su di lui c'è il forte pressing del Milan che vuole dargli le chiavi del progetto sportivo del club di via Aldo Rossi.

Attenzione però anche alla figura di Rafaela Pimenta, potente agente che ha ereditato tutto quello che era nelle mani di Mino Raiola. Conosce molto bene Zlatan Ibrahimovic e anche tutta la situazione di caos che c'è al Milan e propone Ramon Planes come direttore sportivo e Arne Slot come allenatore. Vedremo se prevarrà la linea Ibrahimovic o quella di Cardinale e Calvelli. Al momento Glasner è un'ipotesi piuttosto concreta, così come Rangnick direttore tecnico.