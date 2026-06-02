Slot-Milan, Di Marzio: "Non lo escluderei, è un nome che piace molto ai rossoneri"

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Le considerazioni di Gianluca Di Marzio in merito al prossimo probabile allenatore del Milan. Da Slot a Glasner. Queste le sue parole

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Così, in merito al mercato rossonero è intervenuto questa sera Gianluca Di Marzio a Sky Calcio l'Originale.

Ecco un estratto delle sue parole sui possibili allenatori del Milan. Da Slot a Glasner. Le ultime novità:

"Per quanto riguarda Glasner non ci sono nuove novità, i contatti proseguono ma se dovesse arrivare al Milan lo farà solo con l'arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. Per Arne Slot la situazione è un po' diversa, non lo escluderei perchè è un nome che piace al Milan, ma ci sarà da convincerlo e da capire che tipo di progetto mettergli sul piatto.."