M.Orlando: "Non contesto che Leao giochi punta ma che non salti più l'uomo"

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C'è sicuramente grandissima amarezza in casa Milan per la sconfitta maturata allo stadio Olimpico contro la Lazio domenica sera: i rossoneri hanno messo in scena forse la prestazione peggiore della stagione nel momento probabilmente più importante. Il risultato è la chiusura quasi definitiva di concorrere per il titolo oltre che il rischio di aver riaperto una battaglia Champions League che sembrava in ghiaccio. A parlare nel day after di Roma è stato l'ex calciatore Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Massimo Orlando su Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo il suo gesto al momento del cambio: "La cosa che mi stupisce è che non è mai stata fatta la domanda ad Allegri. Non gli contesto a Leao il fatto che debba giocare da punta, ma che non salta più l'uomo. Ha perso lo spunto, la sua caratteristica principale. Non so perchè ha perso la corsa, se per problemi fisici o altro"