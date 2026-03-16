Leao rompe il silenzio e cita il Vangelo: "Fa ciò che è alla tua portata"

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Rafa Leao è stato sulla bocca di tutti nelle ultime 24 ore, dal momento della sua sostituzione di ieri sera fino e per tutta la giornata di oggi. Da parte sua, però, nessuna dichiarazione o nessuna parola, fino ad adesso. È di qualche minuto fa la storia Instagram con cui il numero 10 rossonero ha deciso di comunicare il suo stato d'animo al mondo esterno. Nessuna foto, nessuna parola sua ma la ripresa di un brano del Vangelo, il capitolo 1 di Luca al versetto numero 37.

Questo recita il passo scelto da Leao, in una versione un po' rivisitata rispetto a quella canonica ma che non perde il senso: "Gesù disse: fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è il mio compito”. Nella versione canonica il messaggio che viene riportato è sostanzialmente quello che "nulla è impossibile a Dio". Il talento portoghese si trova davanti al momento più difficile della sua stagione e vedremo come reagirà sul campo nei prossimi giorni, sin dagli allenamenti a Milanello a partire da domani.