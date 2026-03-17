Calvarese sulla classe arbitrale: "La tecnologia oggi è indispensabile e aiuta gli arbitri, ma..."

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Gianpaolo Calvarese, sulle colonne odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle ultime polemiche arbitrali: "L’arbitro è pagato per prendere decisioni sotto pressione, fa parte del nostro lavoro. La tecnologia oggi è indispensabile e aiuta gli arbitri.

Allo stesso tempo, però, non bisogna dimenticare che dietro la tecnologia c’è sempre l’uomo. Per questo dobbiamo continuare a lavorare su formazione e tecnica. Professionismo? È un passo che prima o poi dovrà essere fatto ma non credo che sia il il vero nodo: può essere utile ma non diventi un alibi".