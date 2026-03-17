Marinozzi: "Milan, passo indietro rispetto alla gara con l'Inter. Prima spiegazione: l'assenza di Rabiot"

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Sono tanti i temi caldi da affrontare in casa Milan dopo la deludente prestazione dell'Olimpico contro la Lazio - sconfitta per 1-0 - che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri al primo ko in campionato lontano da San Siro. Rossoneri troppo molli, troppo disordinati tatticamente e tecnicamente, un ennesimo caso Leao dopo la sostituzione. Tutti argomenti che sono stati trattati dal giornalista e telecronista Andrea Marinozzi che, come d'abitudine, ha parlato sul suo canale YouTube.

Le parole di Andrea Marinozzi sulla prestazione a livello tattico del Milan: "Dal punto di vista tattico non mi è piaciuto il Milan: un passo indietro alla gara contro l’Inter giocata benissimo. Prima spiegazione l’assenza di Rabiot: anche contro la Lazio il Milan ha provato a essere più aggressivo rispetto al solito anche se non tanto quanto nella gara contro l’Inter. Sono mancati quei giocatori abili, come Rabiot, nel difendere un po’ lo spazio e l’avversario: in occasione del gol Jashari va verso Marusic ma non era il momento di farlo. Il suo movimento comporta una serie di altri movimenti automatici e con una non buona lettura: Pavlovic si alza su Dele-Bashiru ma a mio avviso non serve perché c’era Modric; poi l’errore individuale di Estupinan con Isaksen".