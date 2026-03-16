Bertolucci: "Non credevo nello scudetto: la squadra non si è presentata nella partita più importante"

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Il Milan è uscito sconfitto dall'Olimpico contro la Lazio domenica sera, per la seconda volta in questa stagione: sono arrivate due sconfitte in trasferta in stagione, entrambe a Roma contro i biancocelesti, prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Un risultato che ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi rossoneri che, dopo aver vinto il Derby con l'Inter, speravano di ridurre a 5 pnuti il gap con i nerazzurri in vetta alla classifica.

Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore televisivo, è un grande tifoso del Milan: oggi su Radio 24 durante Tutti Convocati, oltre a parlare della vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells, l'opinionista ha parlato anche della squadra rossonera: "Non credevo nello scudetto per il Milan, la squadra è questa, non c'è nulla da fare. Vinci il derby, ma non a Parma e ieri non hanno giocato, la squadra non si è presentata nella partita più importante"