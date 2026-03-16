Calcio femminile, Gravina: "I club stanno facendo sacrifici incredibili"

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Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto dal palco dell'evento Women4Football e ha parlato del movimento calcistico femminile in Italia. Le sue parole raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com: "Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e di tutto il movimento femminile, sono ragazze che stanno scrivendo una storia continua, sono passate dal riscatto all'affermazione e di questo ne siamo orgogliosi. Noi oggi celebriamo i sogni che sono diventati realtà, i sacrifici che sono diventati vittorie. Le devo ringraziare perché stanno aiutando la federazione ad avere un obiettivo chiaro: noi vogliamo un calcio più inclusivo, più competitivo ma soprattutto più sostenibile".

Continua e conclude Gravina: "Per questo un ringraziamento speciale va a tutte le società che stanno facendo sacrifici incredibili e che hanno condiviso con noi quel riconoscimento della dignità del professionismo a queste ragazze. Lo hanno fatto accollandosi degli oneri incredibili e noi auspichiamo che possano essere condivisi, almeno parzialmente, dalle istituzioni".