Ceccarini su Gila, obiettivo del Milan e non solo: "La valutazione è sui 25-30 milioni, non meno"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato dei movimenti in entrata dell'Inter in vista della prossima stagione, soffermandosi in modo particolare su un nome, quello di Mario Gila, che piace tanto anche al Milan:

"[...] Oltre a lui in Italia i riflettori sono puntati anche su Gila. Lo spagnolo per la Lazio è una certezza ma il mercato di gennaio (con le cessioni di Castellanos e Guendouzi) ha fatto chiaramente capire che di fronte ad un’offerta importante il club biancoceleste è pronta a parlarne. Qui l’Inter non è sola, visto che anche il Milan si sta rifacendo sotto dopo aver sondato il terreno anche l’anno scorso. La valutazione è sui 25-30 milioni, non meno anche perché il 50 per cento della vendita spetta al Real Madrid [...]".