Gozzini: "Occhio al solito Vlahovic per il Milan se la trattativa con la Juve per il prolungamento non si concludesse con il lieto fine"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Moise Kean: "È in attacco che Max si aspetta i gol che rendano competitiva la squadra anche in Europa. Prima delle delusioni di questa stagione con la Fiorentina, Moise Kean aveva vissuto un campionato da bomber. Diciannove gol (otto quest’anno) ne avevano fatto il vice cannoniere del torneo scorso. Ha anche altri tratti che combaciano con l’identikit tracciato dall’allenatore: fisicità per competere nei duelli e velocità per le ripartenze veloci che piacciono a Max.

La clausola rescissoria da 62 milioni (attiva nelle prime due settimane di luglio) oggi non rispecchia il valore del giocatore: il Milan potrà verificare le condizioni di mercato già a all’inizio dell’estate, prima che Kean entri eventualmente a far parte del giro azzurro di Gattuso ai Mondiali. Moise ritroverebbe Allegri, con cui ha lavorato per tre stagioni alla Juventus, e l’amico Rafa Leao, altro attaccante con la passione del rap, con cui invece non ha mai fatto coppia sul campo. L’attacco sarebbe così ben assortito, con una prima punta di ruolo: Rafa e Pulisic, i migliori marcatori rossoneri della stagione, sono due attaccanti adattati. Le opzioni alternative sono decisamente “alternative”: Guirassy del Dortmund e il solito Vlahovic se la trattativa con la Juve per il prolungamento non si concludesse con il lieto fine".