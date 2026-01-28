Mercato Milan: occasione Dragusin o si resta così. Gila in estate

vedi letture

"O miglioriamo l’organico, sennò rimaniamo così" è il pensiero di Massimiliano Allegri in merito agli ultimi giorni di mercato invernale. Dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, ora l'obiettivo è puntellare la difesa con un nuovo innesto già pronto che possa essere una valida alternativa a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter.

GILA PER L'ESTATE - Come spiega stamattina Tuttosport, il tecnico milanista avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha mai aperto alla sua partenza. Negli ultimi giorni, si fa tanto il nome di Mario Gila della Lazio: ci sono già stati dei contatti tra le parti, ma, dopo il caso Romagnoli, difficilmente Lotito lo lascerà partire ora. Più probabile dunque che ogni discorso per lo spagnolo sia rinviato all'estate. Una pista che potrebbe essere invece concreta in questa parte finale del mercato invernale è quella che porta a Radu Dragusin, il quale è in uscita dal Tottenham visto che è stato finora impiegato pochissimo.

NODO FORMULA - Il nodo da sciogliere è però la formula del trasferimento: finora, infatti, gli Spurs non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbero inserire l'obbligo. Manca poco alla chiusura di questa finestra di mercato di gennaio e quindi il tempo stringe. Se gli inglesi cambieranno idea, il Milan potrebbe fare un tentativo per l'ex Genoa da qui al 2 febbraio, altrimenti Allegri andrà avanti con l'attuale rosa a disposizione.