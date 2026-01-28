Milan, intriga il 18enne fantasista mancino greco Karetsas del Genk

vedi letture

Come anticipato da Milannews.it a fine novembre (clicca qui per leggere la nostra indiscrezione), il Milan sta seguendo con grande attenzione ormai da settimane Kostantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk. Nonostante la giovanissima età, il greco è un punto fermo della squadra belga, tanto da aver già collezionato in questa stagione 31 presenze tra campionato e coppe (due gol segnati).

L'edizione odierna di Tuttosport ribadisce che il club di via Aldo Rossi è molto intrigato da Karetsas che ovviamente è finito nei radar di diversi top club europei come Borussia Dotmund, Bayern Moanco, Bayer Leverkusen, Manchester City, Chelsea e Monaco.