Milan, tentativo per Aké. Il difensore tra il no di Guardiola e la richiesta del ct olandese

Nathan Aké, difensore olandese classe 1995 del Manchester City, è finito nel mirino del Milan che sta provando a capire se riuscirà a chiudere un colpo in difesa in questi ultimi giorni del mercato invernale. L'interesse è reale e concreto e trova conferma anche in Olanda: come riporta Voetbal International, infatti, i rossoneri hanno manifestato il loro interesse per il giocatore, così come anche club francesi e inglesi.

GUARDIOLA DICE NO - Dopo una prima parte di stagione in cui ha visto poco il campo, Aké, il cui contratto con i Citizens scade nel 2027, sta trovando più spazio nelle ultime settimane visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto difensivo del City (attualmente sono ai box Gvardiol, Stones e Dias). Proprio per questo motivo, per Guardiola il giocatore olandese è assolutamente incedibile: il tecnico spagnolo punta infatti su di lui e ha respinto tutte le manifestazione d'interesse che sono arrivate per il suo difensore.

LA RICHIESTA DI KOEMAN - Ma qual è il pensiero di Aké? L'olandese vuole giocare i prossimi Mondiali e il suo ct Koeman è stato molto chiaro sul tema: "Il ct della nazionale mi ha detto più volte che devo giocare di più. È difficile per lui convocarmi se gioco poco. Questo mi sembra chiaro" le parole del difensore che vuole avere la certezza di giocare con continuità, altrimenti potrebbe decidere di andare via. Guardiola, complici i tanti infortuni, ha detto di no alla sua partenza, ma si sa che spesso la volontà del giocatore è quella che conta di più. Il Milan osserva e resta alla finestra, in attesa di capire se provare o meno l'affondo in questi ultimi giorni del mercato invernale.