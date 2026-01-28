Milan, Jimenez verrà riscatto dal Bournemouth per 20 milioni. Ma il 50% andrà al Real Madrid

Alex Jimenez si è trasferito in estate in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth che è molto soddisfatto del suo rendimento e ha già deciso di prenderlo in estate a titolo definitivo. Il prezzo del riscatto è di 20 milioni di euro, che però non finiranno tutti nelle casse del Milan: la metà infatti spetta al Real Madrid che vanta il 50% sulla rivendita. Lo scrive stamattina l'edizione odierna di Tuttosport.

Il quotidiano torinese continua poi: "Poco male, per il Milan la cessione di Jimenez frutterà comunque una robusta plusvalenza da iscrivere a bilancio dopo i 2 milioni già ricevuti la scorsa estate per il prestito oneroso. Il ds degli inglesi, Tiago Pinto, infatti ha già comunicato agli agenti del ragazzo la decisione delle Cherries di rilevare a titolo definitivo il cartellino. A Bournemouth sono convinti di realizzare nel giro di 1-2 anni una mega-cessione da Alex, un po’ come accaduto recentemente con Huijsen e Semenyo. Gente che ha permesso alla formazione rossonera inglese di incamerare ben 135 milioni dalle loro partenze".