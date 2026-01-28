Mercato Milan: in estate serviranno anche innesti di esperienza. I possibili nomi
Deve ancora finire il mercato invernale, ma le società stanno già iniziando a pensare a quello estivo. Il Milan sa bene che, se dovesse tornare in Europa e soprattutto in Champions League, non solo dovrà allungare la rosa, ma anche inserire degli elementi che possano portare un po' di esperienza al gruppo rossonero.
Per quanto riguarda la difesa, ci sono alcuni nomi che potrebbero diventare caldi in estate, come per esempio quelli di Kim del Bayern Monaco e di Skriniar del Fenerbahce. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che ricorda poi che nelle scorse settimane al Diavolo è stato offerto anche Meguire che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Manchester United.
