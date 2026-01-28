Mercato Milan: in calo le quotazioni di Goretzka per il centrocampo

Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco al termine di questa stagione, è sicuramente un interessante occasione di mercato in vista dell'estate. Il tedesco è stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane, ma ora, come spiega Tuttosport, le sue quotazioni sono in calo in quanto da svincolato ambisce a ingaggi top. Inoltre, c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid ch sta addirittura provando a convincerlo a lasciare già ora la Germania per trasferirsi nella capitale spagnola.

Questi i numeri stagionali di Goretzka con la maglia del Bayern Monaco:

PRESENZE: 28

MINUTI IN CAMPO: 1355'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4