Il QS titola: "Maignan-Milan insieme a vita. Il portiere firma"
"Maignan-Milan insieme a vita. Il portiere firma": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che è tutto fatto per il rinnovo di Mike Maignan che a breve firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2031. Il francese avrà anche un importante aumento dell'ingaggio (5 milioni di euro fissi più due di bonus), diventando uno dei giocatori rossoneri più pagati insieme a Rafael Leao.
In casa rossonera sono poi in corso anche altre trattative di rinnovo: una di queste è quella per Ruben Loftus-Cheek, il cui attuale contratto scade nel 2027. Su di lui c'era il forte interesse dell'Aston Villa che però, dopo i primi contatti, ha capito che il Milan non vuole cedere l'inglese. Nei prossimi giorni sono attesi a Milano i suoi agenti che incontreranno i dirigenti milanisti per portare avanti il discorso del prolungamento.
